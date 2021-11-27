Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü

Su sporlarının yapılacağı bir alan, dar bir geçit var ama botlarla geçilebilir. Çok güzel kaya oluşumları mevcut. Kanyondaki suyun rengarenk, mevsimine göre yeşile ve maviye döndüğü biliniyor. İnanılmaz berrak bir suyu var" ifadesini kullandı.