Salt'tan yeni kitap: 'İpek Duben: Ten, Beden, Ben'

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Salt’ın yeni basılı yayını İpek Duben: Ten, Beden, Ben , sanatçı İpek Duben’in 1980’lerden günümüze erkek şiddeti, toplumsal cinsiyet, yerinden edilme, göç ve tüketim alışkanlıklarına odaklanan pratiğini kapsamlı olarak ele alıyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde ayrı hazırlanan yayın, adını 2021-2022’de Salt Beyoğlu’nda düzenlenen sergiden alıyor.

Vasıf Kortun’un yayıma hazırladığı kitabın tasarımını Esen Karol üstlendi. İpek Duben: Ten, Beden, Ben, sanat yazarı ve sanat tarihçisi konumundan bağımsız olarak Duben’in sanat pratiğine odaklanıyor. Siyaset bilimi öğreniminden sanat ve sanat tarihi eğitimine geçişini, Türkiye ile ABD arasında resimle başlayan ve enstalasyon, sanatçı kitabı, video gibi farklı türlere evrilen üretimini detaylandırıyor. Yayın, Kortun’un 2020-2021’de sanatçı ile gerçekleştirdiği “Benim Hikâyem” başlıklı söyleşinin yanı sıra Kaelen Wilson-Goldie, Marianne Hirsch ve Işın Önol'un yazıları ile Duben’in 1991’de Maçka Sanat Galerisi’ndeki sergisi sırasında düzenlenen “Modernizm ve 1980’lerde Sanat” başlıklı panelin dökümünü bir araya getiriyor.

1980’lerden günümüze sanatçının üretimini odağına alan “Benim Hikâyem”, Duben ile Kortun’un söz konusu dönemde Türkiye sanat ortamına dair görüşlerini de içeriyor. Kaelen Wilson-Goldie, Duben’in pratiğinin yerel ve Batılı kanonlardan kopan yönlerini ele alırken Marianne Hirsch, sanatçının işlerinde sıklıkla kullandığı beden imgesinden hareketle kadın bedeninin temsiliyetine dair açılımlar sunuyor. Işın Önol ise Duben’in yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Türkiye ile ABD’nin sosyoekonomik, politik ve sanatsal bağlamları arasındaki “arada kalma” durumunu gündeme getiriyor. Beral Madra’nın moderatörlüğünde, Gülsün Karamustafa, Vasıf Kortun, Jale Parla, Yalçın Sadak, Deniz Şengel, Sezer Tansuğ ile Canan Tolon’un katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilen panelin dökümü ise 1980’lerde Türkiye’de resim sanatını tarihsel bağlamda değerlendirerek tartışmaya açıyor.

Yayın ile eş zamanlı olarak İpek Duben’in arşivi de archives.saltresearch.org’da erişime açıldı. Salt Araştırma’daki sanatçı arşivleri arasına eklenen koleksiyon , 1980’lerden günümüze Duben’in üretimine dair belge ve fotoğrafları bir araya getiriyor. İpek Duben: Ten, Beden, Ben yayını kapsamında 26 Mart Salı günü saat 19.00’da Salt Galata’da bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kitabın tasarımcısı Esen Karol ve çevirmeni Çağla Özbek ile Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın bir araya geleceği söyleşide, yayının oluşum sürecinin yanı sıra Duben’in işlerinde sıklıkla değindiği göç ve kimlik kavramları üzerinden sanatsal yaratıcılık ve ifade özgürlüğü ele alınacak. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz program hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org