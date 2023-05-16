Salon İKSV'de müzik ziyafeti

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Salon İKSV, haziran ayını, dört gün sürecek +1 Hafta Sonu konser serisiyle karşılıyor. 1 - 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek konserlerde, 70’lerin ve 80’lerin müziği ile elektronik müziği başarıyla harmanlayan Hey! Douglas; ülkemizin bilinen ilk dream-pop, shoegaze grubu The Away Days; electropop ve downtempo müziği ile dinleyicilere rüya ile gerçeklik arasında kaybolma fırsatı veren Konoba; doğaçlama üzerinden çok katmanlı bir müzik üreten Pitohui; alışılmadık şarkı sözleriyle tanınan İngiliz post punk grubu Dry Cleaning’in yanı sıra sürpriz isimler Salon sahnesinde olacak.

Biletler passo.com.tr ve İKSV ana gişeden temin edilebilecek. Öğrenci bileti fiyatları ise Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL olacak.

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