Salon İKSV'de Mart'ta 4 konser var

Müzikseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, izleyicileri farklı türler arasında gezinen performanslar ve stand-up gösterileriyle buluşturmaya devam ediyor. 4 Mart Salı günü Komedi Salonu’nda, kesişen kavramların etrafında dolaşan Yeni Şov ile Emre Günsal, 7 Mart Cuma akşamı alternatif R&B, neo-soul, caz, hip-hop ve post-rock etkileri taşıyan eklektik müziğiyle İstanbul merkezli müzisyen ve MC 3pillie ve ona eşlik edecek özel konukları, 14 Mart Cuma akşamı Dansın sınırlarını zorlayan sansasyonel rave’iyle Istanbul Ghetto Club, 21 Mart Cuma akşamı ise akustik ve caz üçgeninde sürprizlerle dolu performansı ve yeni albümü Değerlim’in Hikâyesi’nin taze heyecanıyla Selût Salon İKSV sahnesinde olacak.

Komedi Salonu: Emre Günsal

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4 Mart Salı, 20.30

TuzBiber’in en sevilen komedyenlerinin stand-up gösterileri ile Salon sahnesini renklendiren Komedi Salonu bu ay Emre Günsal’ın performansıyla devam ediyor. Şimdiye kadarki en iyi gösterisi olduğunu ifade eden Emre Günsal, kesişen kavramların etrafında dolaşan Yeni Şov ile 4 Mart Salı günü Salon’da.

3pillie & Friends

7 Mart Cuma, 22.00

Kariyerine klasik müzikle başlayan 3pillie, türleri aşan bir müzikal evrene ulaştı ve en çok da İstanbul’un kaotik enerjisinden faydalandı. Farabi ile yayımladığı “Litera Küp”, ilk teklilerinden “land”, Frozen Clouds ile kaydettiği “Hatıran” ve en son Selût ile işbirliği yaptığı “ACID SEA” ile bağımsız sahnenin son dönemde en çok dikkat çeken isimleri arasında yerini aldı. Samimiyet, kaçış gibi temaları işlediği, depresif hâllerden sıyrılmaya odaklandığı müziğiyle dinleyicisini içsel bir yolculuğa ve arınmaya davet eden 3pillie, İstanbul’un yeraltı kültüründen konukları ve labirentvari düzenlemeler, Emo melodiler, içe dönük sözlerle Salon İKSV izleyicisini derinden etkilemeye geliyor.

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Istanbul Ghetto Club

14 Mart Cuma, 22.00

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İstanbul’da bir pavyondan Berlin’in tekno kulüplerine uzanan Istanbul Ghetto Club, Doğu ve Batı, yeraltı ve ana akım, geleneksel ve çağdaş arasında etkileşim yaratıyor, doğaçlama kulüp müziği bestelerini, soyut hikâye anlatımlarını, performans sanatı ve çarpıcı bir estetikle harmanlıyor. Kısa sürede canlı performanslarıyla 1 milyondan fazla organik izlenme alan ikili, kulüp müzik dünyasında kendisini tanıtmayı başardı. Kamil ve Mahmut, maskelerini takarak seyirciyi kendi hayal güçleriyle Salon İKSV’de buluşturuyor.

Selût “Değerlim’in Hikâyesi” Albüm Lansman Konseri 21 Mart Cuma, 22.00 .png Çok yönlü sanatçı Selût, müziği çizimleriyle ve yeni tekniklerle tanımlıyor ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa’da birçok sahnede izleyiciyle sıkı bir bağ kuruyor. Her sahnesini başlı başına bir görsel ve işitsel şölene dönüştüren Selût, bu yıl Volkswagen Arena’daki “Bu Festival Bizim” etkinliğinde “live tracking” tekniğiyle kendisini üç boyutlu dev bir karaktere bürüdü; başka bir konserinde hologramlarla seyirciyi büyüledi. Selût, merakla beklenen ilk albümü Değerlim’in Hikâyesi’nin lansman konseri için Salon’a geliyor. Salon İKSV ilkbahar sezonunun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.