        Salomon Kapadokya Ultra Trail, 17-19 Ekim'de koşulacak

        Salomon Kapadokya Ultra Trail, 17-19 Ekim'de koşulacak

        Bu yıl 12. kez düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail, 17-19 Ekim'de koşulacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.09.2025 - 13:43
        Salomon Kapadokya Ultra Trail, 17-19 Ekim'de koşulacak
        Binlerce sporcunun yer alacağı organizasyonda Salomon markası ise isim sponsorluğunun 10. yılını kutlayacak.

        Organizasyonda 119 kilometre, 63 kilometre, 38 kilometre ve 14 kilometre parkurları koşulacak.

        Salomon Kapadokya Ultra Trail öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyonu bir dünya markası haline getirdiklerini belirterek, "Her ülke kendi markasını çıkarıyor ve dışarıya pazarlıyor. Türkiye'den bir organizasyonu dünya markası haline getirdik. Dünyanın en eski ve en güçlü organizasyonu Kapadokya'da yapılıyor. Bu yıl 12’ncisini gerçekleştireceğiz. Salomon’un 10‘uncu yılı olduğu için de özel etkinlikleri olacak." diye konuştu.

        Yarışların bölgeye ciddi katkı sunduğunu aktaran Güney, "Geçen seneki organizasyon toplamda 150 milyon lira katma değer sağladı. Oteller, yemekler, balonlar derken ayrı bir katma değer oluyor. Çevre iller ve ilçelere de katkısı oluyor." dedi.

        Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ise şunları kaydetti:

        "10 senedir neler kazandığımızı ve neler kazandırdığımızı görüyorum. Yeni sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. 10. yıla ulaştık ve bu süreç devam ediyor. Markamız da birçok yol kat etti. Tüm organizasyonlarımızın içinde en büyüğü Kapadokya Ultra Trail. Sadece Türkiye'de değil dünyada önemli yerdeyiz. Dünyanın en iyi organizasyonları arasına girdi. 80 ülkeden sporcuların katıldığı harika bir organizasyonumuz var."

