Salman Gambarov 5 Nisan'da CRR'de

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Modern Azerbaycan cazının önde gelen grup liderlerinden Salman Gambarov, stil çeşitliliği ve zengin repertuvarı ile yıllar içinde geniş kitlelere ulaştırdığı projesi Bakustic Jazz ile 5 Nisan akşamı, saat 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.

Salman Gambarov

Konserde Gambarov’a, vokalde Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompette Şenova Ülker, perdesiz gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Fuad Jafar, davulda ise İsgandar Alasgarov eşlik edecek.

İlhama Gasımova

Gambarov cazın farklı müzikal kültür ve stillerle ilişkisine dair ifadeler sunmayı şiar edinmiş bir müzisyen. Bakustic Jazz ile önce cazın geleneksel kanadında dolaşan, ardından da post-bop'tan fusion ve modal caza doğru bir yol izleyen Gambarov, cazla farklı müzik türlerini birleştiren projelerde sıkça yer alıyor. Sanatçı Türkiye’de vereceği ilk konseri hakkında dinleyicilerine şu mesajı iletti: "Tanıdık gelen her durumda, her zaman yeni ve bilinmeyen bir şeyler bulunabilir."

Konser biletleri, 50, 100, 165, 200 TL olarak CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.