Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Salman Gambarov 5 Nisan'da CRR'de

        Salman Gambarov 5 Nisan'da CRR'de

        Azeri caz piyanisti, besteci ve aranjör Salman Gambarov, Türkiye'deki ilk konseriyle, 5 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 00:12 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salman Gambarov 5 Nisan'da CRR'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Modern Azerbaycan cazının önde gelen grup liderlerinden Salman Gambarov, stil çeşitliliği ve zengin repertuvarı ile yıllar içinde geniş kitlelere ulaştırdığı projesi Bakustic Jazz ile 5 Nisan akşamı, saat 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.

        Salman Gambarov
        Salman Gambarov

        Konserde Gambarov’a, vokalde Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompette Şenova Ülker, perdesiz gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Fuad Jafar, davulda ise İsgandar Alasgarov eşlik edecek.

        İlhama Gasımova
        İlhama Gasımova

        Gambarov cazın farklı müzikal kültür ve stillerle ilişkisine dair ifadeler sunmayı şiar edinmiş bir müzisyen. Bakustic Jazz ile önce cazın geleneksel kanadında dolaşan, ardından da post-bop'tan fusion ve modal caza doğru bir yol izleyen Gambarov, cazla farklı müzik türlerini birleştiren projelerde sıkça yer alıyor. Sanatçı Türkiye’de vereceği ilk konseri hakkında dinleyicilerine şu mesajı iletti: "Tanıdık gelen her durumda, her zaman yeni ve bilinmeyen bir şeyler bulunabilir."

        Konser biletleri, 50, 100, 165, 200 TL olarak CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Salman Gambarov
        #crr
        #Cemal Reşit Rey
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Habertürk Anasayfa