Salma Hayek'ten 15'inci evlilik yıl dönümü kutlaması
Salma Hayek, iş insanı François-Henri Pinault ile 15'inci evlilik yıl dönümünü, şimdiye dek görülmemiş düğün fotoğraflarıyla kutladı
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Hollywood'un Meksikalı ünlü oyuncusu Salma Hayek, Fransız eşi François-Henri Pinault ile 15'inci evlilik yıl dönümünü kutladı. 57 yaşındaki oyuncu, 61 yaşındaki iş insanı Pinault ile evlilik yıl dönümünü kutlarken şimdiye kadar görülmemiş düğün fotoğraflarını paylaştı.
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Salma Hayek, düğünden ve düğün hazırlıklarından fotoğraflarını paylaşırken;"Ruh eşinizi bulmanın nimetini anlatacak kelime yok. Onu bulanlar, bunu asla hafife almayın. Bulamayanlar, asla pes etmeyin" yorumunu yaptı.
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Ünlü oyuncu, düğünden nostaljik fotoğrafları paylaşırken ayrıca; "Hayatımın en güzel günlerinden biri" notunu yazdı.
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Salma Hayek ile François-Henri Pinault, 2006 yılında bir galada tanışmış ve 2007 yılında nişanlanmıştı. Çiftin kızları o yılın eylül ayında dünyaya gelmişti.
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Çift, aynı yılın başlarında Sevgililer Günü'nde Paris'te aileleriyle birlikte küçük bir törenle evlenmişti. Birkaç ay sonra daha büyük bir kutlama planlamıştı. Şu anda her iki yıldönümünü de kutluyorlar.
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Çiftin düğünü, Avrupa'nın en eski opera binalarından biri olan Venedik'teki La Fenice Opera Binası'nda gerçekleşti. Düğüne çiftin kızları Valentina Paloma ile Pinault'nun ilk evliliğinden olan çocukları da katıldı.
Düğüne katılanlar arasında Penelope Cruz, Javier Bardem, Charlize Theron, Lily Cole, Ashley Judd, Woody Harrelson, Anna Wintour, Bono, David Blaine, Jacques Chirac gibi isimler vardı.
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Çift, 2018'de Bora Bora'da yemin yenileme töreni yapmıştı. Salma Hayek, 2017 yılında verdiği demeçte, uzun ve mutlu evliliğini doğru adamla evlenmesine borçlu olduğunu söylemişti.