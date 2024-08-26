Salma Hayek: Sarı bikini + Beyaz saç = Mükemmel kombin
Salma Hayek, 57 yaşında yıllara meydan okuduğunu gösteren bikinili fotoğraflarını paylaştı. Boyatmadığı kırlaşmış saçlarını da gözler önüne sermekten çekinmeyen Hayek, sarı bikinisiyle beyaz saçlarını "Mükemmel kombin" olarak tanımladı
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Salma Hayek, Ibiza'da lüks bir yatta güneşin tadını çıkarırken fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
57 yaşındaki Meksikalı oyuncu, fit vücuduyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. Hayek'in sarı bikinili fotoğraflarına gelen yorumlar, ünlü oyuncunun yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtladığı yönündeydi.
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'Frida' filmi yıldızının örgülü şaçlarında beyazlar dikkat çekti. Boyatmadığı kırlaşmış saçlarını doğal haliyle poz veren ünlü oyuncu, İspanya bayrağı önündeki fotoğrafına; "Sarı bikini + Beyaz saç = mükemmel kombinasyon" notunu yazdı.
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62 yaşındaki Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan Hayek, Fransa'nın ardından İspanya'da lüks yatta deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
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2 Eylül'de 58'inci yaşına girecek olan Salma Hayek, sık sık bikinili fotoğraflarını paylaşıyor.
Salma Hayek daha önce onarıcı yoga yaparak, detoks içecekleri tüketerek ve 'eğitmenleri' olarak adlandırdığı çok sayıda köpeğini gezdirerek formda kaldığını açıklamıştı.
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Salma Hayek'in; "Yaşlanmanın işe gitmeyeceğim anlamına geldiğini sanıyordum. Çalışıyorum. Yaşlanmanın artık aşık olmayacağım anlamına gelebileceğini düşünüyordum. Aşığım" sözleri, geçen yıl verdiği röportajda akıllarda kalmıştı.
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Ünlü oyuncu ayrıca; "Esnekliğimi, çevikliğimi ve hatta gücümü kaybettiğimi hissetmiyorum. Lanet olsun, hâlâ iyiyim. Şoke edici. Hâlâ buradayım. Binlerce yolla benden kurtulmaya çalıştılar. Hâlâ buradayım" sözleriyle meydan okumuştu.
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Salma Hayek'in François-Henri Pinault ile evliliğinden 16 yaşında Valentina Paloma Pinault adında bir kızı var.
François-Henri Pinault'ın aynı zamanda eski eşleri Dorothée Lepère ve Linda Evangelista'dan 26 yaşında François Jr. adında bir oğlu, 23 yaşında Mathilde adında bir kızı, 17 yaşında Augustin adında bir oğlu bulunuyor.