Salma Hayek: Sarı bikini + Beyaz saç = Mükemmel kombin

Salma Hayek'in François-Henri Pinault ile evliliğinden 16 yaşında Valentina Paloma Pinault adında bir kızı var.

François-Henri Pinault'ın aynı zamanda eski eşleri Dorothée Lepère ve Linda Evangelista'dan 26 yaşında François Jr. adında bir oğlu, 23 yaşında Mathilde adında bir kızı, 17 yaşında Augustin adında bir oğlu bulunuyor.