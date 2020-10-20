"NE OLACAĞINI GÖRMEK İSTEDİM"

"Botoks yaptırmak istedim aslında" diyen Hayek, "Yaptıracağım için çok heyecanlıydım çünkü bunu daha önce hiç yaptırmamıştım. Ne olacağını görmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli zamanı olmadığından dolayı bu kararından vazgeçmek zorunda kaldığını dile getirmişti.