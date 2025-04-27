Sallai, bu sezon 6. golünü attı!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Macar futbolcu Roland Sallai attı.

Müsabakanın 29. dakikada Gabriel Sara’nın sağ kanattan ortasında altıpas gerisinden Victor Osimhen’in kafa vuruşunda Sallai çizgide tamamladı ve skor 1-0 oldu.

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27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 2. gol sevincini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer golü olan Sallai toplamdaki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Maça 11’de başlayan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı.