Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da Saliha hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı! - Güncel haberler

Aksaray'da hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı

Aksaray'da bir rezidansın 7'nci katından düşen hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş: 27.05.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da Saliha hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı! - Güncel haberler
AA

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DOKTOR SERBEST BIRAKILDI

Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu: Oy kullandığınız sandığa sahip çıkın
Kılıçdaroğlu: Oy kullandığınız sandığa sahip çıkın
Küçük çocuğa korkunç saldırıda tutuklama!
Küçük çocuğa korkunç saldırıda tutuklama!
Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
"HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.