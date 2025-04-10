Salih Uçan'ın yürüyüş günü
Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Salih Uçan, Bebek'te görüntülendi. Yürüyüşe çıkan Uçan, gazetecileri fark edince "İyi günler, kolay gelsin arkadaşlar" diyerek selam verdi
Giriş: 10.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:58
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Salih Uçan, basın mensuplarını fark edince; "İyi günler, kolay gelsin arkadaşlar" diyerek selam verdi. Uçan, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı kısa bir yürüyüşün ardından oradan ayrıldı.
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