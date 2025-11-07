Salih Güney: Engin, ecele koştu gibi oldu

Yeşilçam döneminin ünlü jönü Engin Çağlar, geçtiğimiz hafta motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Şişli'de evine giderken yolun karşısına geçtiği esnada bir motosikletin çarptığı 85 yaşındaki Engin Çağlar, hastanede hayata veda etti.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Salih Güney, Nişantaşı'nda karşıdan karşıya geçerken görüntülendi. Güney, merhum meslektaşı Engin Çağlar için; "Allah, rahmet eylesin. O yol hızlıdır. Karşıdan karşıya yaya geçidinden geçmeyip, aradan geçmesi. Ben geçtim ama trafik durmuştu. O ecele koştu gibi bir şey oldu" dedi.