Çocukluk çağında çok sık görülen el-ayak-ağız hastalığının özellikle sonbahar ve yaz aylarında arttığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu hastalık o kadar sık görülüyor ki, bazı çocuklar yedi yaşına gelene kadar neredeyse her yaz iki-üç kere geçirebiliyor çünkü pek çok alt varyantı var" şeklinde konuştu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ İLE KARIŞTIRILIYOR

El-ayak-ağız hastalığının özellikle avuç içlerinde, ayak tabanlarında ve ağız bölgesinde çok belirgin bir döküntü yaptığını belirten Dr. Seçkin "Aile döküntüyü gördüğü anda dehşete kapılıyor. Anne babalar özellikle bu dönem en çok maymun çiçeği virüsünden korkuyor" dedi. Bu hastalığın su çiçeği ile de çok sık karıştırıldığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Diğer belirtiler yüksek ateş, boğaz ağrısı, iştahsızlık, mide ve bağırsak problemleri şeklinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

"SALGINA DÖNÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bu hastalığın genellikle 1-7 yaş arasında çok sık görüldüğünü belirten Dr. Seçkin "Solunum yolu ya da her türlü temasla çok kolay bulaşan bir hastalık olduğu için böyle bir durumda çocuğu diğer çocuklardan uzak tutmakta fayda var" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Okul zamanı eğer bir sınıfta ikiden fazla çocuk bir hafta içinde el ayak hastalığı geçirmişse, çocuğun döküntüleri geçene kadar okula göndermeyin. Çünkü bunun salgına dönüşmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ İLE AYNI AİLEDEN

El-ayak-ağız hastalığında tanının PCR testi ile konduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çocuğun bağışıklık sistemi iyi çalışıyorsa bu enfeksiyon 7-10 gün içerisinde tamamen geçiyor. Bu sırada çocuğa asitli içecekler, tuzlu ve baharatlı yiyecekler vermemek gerekiyor" dedi. Dr. Seçkin "Bu virüs polio ile, yani çocuk felci hastalığı ile aynı aileden. Bu nedenle bağışıklık sistemi iyi çalışmayanlarda ya da çok küçük bebeklerde ağır seyredebiliyor" dedi.