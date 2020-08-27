Salgın filmi oyuncuları kimler? Salgın konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Salgın filmi hakkında detaylar...

SALGIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon-Mitch Emhoff

Gwyneth Paltrow-Elizabeth "Beth" Emhoff

Laurence Fishburne-Dr. Ellis Cheever

Jude Law-Alan Krumwiede

Marion Cotillard-Dr. Leonora Orantes

Kate Winslet-Dr. Erin Mears

Jennifer Ehle-Dr. Ally Hextall

Bryan Cranston-Lyle Haggerty

John Hawkes-Roger

Anna Jacoby-Heron-Jory Emhoff

Josie Ho-Li Fai

Sanaa Lathan-Aubrey Cheever-

Demetri Martin-Dr. David Eisenberg

Armin Rohde-Damian Leopold-

Enrico Colantoni-Dennis French-

Larry Clarke-Dave-

Monique Gabriela Curnen-Lorraine Vasquez

Amr Waked-Rafik

SALGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hava yoluyla insanlara geçen ve birkaç gün içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgını başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, salgına çare bulmaya ve virüsten daha da hızlı yayılan panik durumunu kontrol altına almaya çalışırlar.