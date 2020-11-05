Şalgam faydaları saymakla bitmeyen çok şifalı bir sebzedir. Bulgur da keza öyledir. Her ikisinin de yer aldığı, lezzeti ve doyurucu olması ile tek başına bir öğün yerine geçebilecek salata çeşididir. Şalgamlı bulgur salatasını daha önce denmediyseniz bu tarifimi bir yere not etmeyi unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.

Kaç Kişilik: 3-4

Hazırlama Süresi: 10-15 dakika

Pişirme Süresi: 20-25 dakika

Şalgamlı Bulgur Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 su bardağı şalgam suyu

Yarım demet maydanoz

4 dal yeşil soğan

10-12 adet kornişon turşu

1 su bardağı konserve mısır

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım limon suyu

Tuz

Şalgamlı Bulgur Salatası Yapılışı:

Bu tarif için öncelikle şalgam suyunu bir tencereye alın ve kaynatın.

Daha sonra içine bulguru ekleyin.

Suyunu çekene kadar pişirin.

Soğumasını bekleyin.

İnce ince doğradığınız yeşil soğan, maydanoz, kornişon turşusu ve mısırı ilave edip, karıştırın.

Sonra limon suyu ve sıvıyağı birleştirerek karıştırın.

Servis tabağına aldığınız salatanın üzerinde bu sosu gezdirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bulguru, iri pilavlık bulgur olanlardan seçin.

Daha doyurucu ve lezzetli oluyor.

Dilerseniz nar ekşisi sosundan da sosuna katabilirsiniz.