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        Haberler Dünya Avrupa 'Saldırının ardında İran var' iddiası

        'Saldırının ardında İran var' iddiası

        İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin kurucu üyelerinden ve "İsrail'in Avrupalı dostları" adlı lobi grubunun üyesi Alejo Vidal Quadras'ın bugün uğradığı silahlı saldırının arkasında İran'ın olabileceği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:30 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:33
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        'Saldırının ardında İran var' iddiası
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        İspanya haber ajansı EFE'nin soruşturmayı yöneten polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, aşırı sağcı liderin polise verdiği ilk ifadede, İran'daki muhalefetle bağlantıları nedeniyle İran rejiminin saldırının arkasında olabileceğini söylediği bildirildi.

        Diğer yandan Quadras'ın uzun yıllar bağlantı içinde olduğu İran Ulusal Direniş Konseyi, İspanyol siyasetçinin uğradığı saldırıyı "şiddetle" kınayan bir açıklama yaptı.

        İspanya'da 2014 seçimlerinde Vox partisine maddi destek sağladığı bilinen İran Ulusal Direniş Konseyi, Tahran rejiminin Quadras'ı "terörist" olarak tanımladığını ifade etti.

        ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Polis, olay yerinden motosikletle kaçan zanlıyı arama çalışmalarını sürdüğünü duyurdu.

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        Diğer yandan başkent Madrid'in merkezindeki evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda yüzünden yara alan 78 yaşındaki Quadras'ın bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırıldığı, ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Vox partisinin kurucu eş başkanı Quadras'a yapılan silahlı saldırı İspanya'daki tüm siyasi partiler tarafından kınandı.

        Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez de "X" hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Quadras'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu ve olayın en kısa sürede aydınlatılması temennisinde bulundu.

        Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan 78 yaşındaki Quadras, 2013 sonunda aşırı sağcı Vox partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

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