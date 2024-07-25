Saldırdı, koşarak kaçtı!
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kişi otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis soruşturma başlattı
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Kartal'da cadde üzerindeki dükkandan çıkan bir kişi otomobile bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
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Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 adet kovan bulundu.
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Olay, saat 16.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
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Cadde üzerinde bulunan bir dükkandan çıkan sürücü otomobile binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 5 adet kovan bulundu.
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Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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