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        Haberler Gündem 3. Sayfa Salda Gölü yakınında cansız halde bulundu

        Salda Gölü yakınında cansız halde bulundu

        Burdur'da Salda Gölü yakınlarında 47 yaşındaki İsmail Karnak, cansız halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:03
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        Salda Gölü yakınında cansız halde bulundu
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        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu.

        Sultanpınarı mevkisinde yıkılan eski restoranın yaklaşık 2 metre yükseklikteki su dolu havuzunda bir kişiyi hareketsiz gören H.K. (24), durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede kamyon sürücüsü İsmail Karnak (47) olduğu tespit edildi.

        Karnak'ın cesedi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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