Kimine göre bir meze olarak sayılırken kimine göre başlıca sebze yemeği olarak görülen gönüllerin fatihi şakşuka yemeğini yapmak oldukça kolay. Baş rolde patlıcan yanında yardımcı oyuncuları domates ve biberle bu leziz gösteriye hoş geldiniz.

Şakşuka Malzemeler:

4-5 adet patlıcan

2-3 yeşil biber

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

4-5 domates

1 tatlı kaşığı salça

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı şeker

Tuz

İstenilen baharatlar

Kızartmak için sıvıyağ

Şakşuka Yapılışı:

Patlıcanlar küp formunda doğranır.

Acılarını salmaları için tuzlu suda beklettirilir.

Biber ve soğan ince bir şekilde doğranır.

Domatesler küp formunda doğranır.

Sarımsak ya ezilir ya doğranır.

Patlıcanlar kızgın yağda kızartılır.

Peçete üzerinde bekletilerek fazla yağı süzülür.

Sosunu hazırlamak için tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ konur.

Biber, soğan ve sarımsak bu yağda kavrulur.

Salça eklenip kavurmaya devam edilir.

Bir süre sonra domatesler, şeker, baharat ve tuz eklenir.

Domatesler biraz kavrulduktan sonra su eklenir.

Suyu çekince sos patlıcanla harmanlanır. Servise hazır afiyet olsun.