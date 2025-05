Sonbaharda Son Güller AKM'de

SAZIMIZ SÖZÜMÜZ TÜRKÜLER

Her biri bir coğrafyanın, bir yüreğin izlerinden gelen türküler, halkın ortak hafızasını bugüne taşıyor. Sazımı Sözümüz Türküler konserinde; yurdun dört bir yanından seçilmiş, yöresel tavırları ve söyleyiş biçimleriyle halk müziğinin en karakteristik örnekleri, Koro Şefi Celal Vural yönetiminde dinleyiciyle buluşacak.

Sazımız Sözümüz Türküler-İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu; 6 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

LA TRAVIATA

Giuseppe Verdi’nin eşsiz bir hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Verdi’nin “Rigoletto - Il Trovatore – La Traviata” üçlemesinin en tanınmış eseridir La Traviata… Francesco Maria Piave’nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi’nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta’nın melankolisi, Alfredo’nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne seriliyor.

La Traviata, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası… Paris’in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanıyor. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezinde yer alıyor. Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahneleyeceği La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor. La Traviata-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 7 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. HİCAZKAR MAKAMINDA KÖÇEKÇELER VE SOLO ESERLER KONSERİ Hicazkar Makamında Köçekçeler ve Solo Eserler Konseri; Yetiştirdiği öğrencileri, Türk Müziği’nin hemen her formunda eserler üretmesi, ilk konservatuvarımız olan “Darü’l Elhan”ın kurucu hocalarından olması, bıraktığı külliyatı ve çalışkanlığı ile haklı bir şöhret kazanmış olan Muallim İsmail Hakkı Bey’in “Hicazkâr Köçekçeler” topluluğu tarafından icra edilecek. Tuba Akyol Tokaç, Jülide Bilgi, Ertan Bilgi ve Murat Irkılata seslendirecekleri eserler ile geceye renk katacak.

Hicazkar Makamında Köçekçeler ve Solo Eserler Konseri-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu; 7 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. TRT İSTANBUL RADYOSU CAZ ORKESTRASI KONSERİ Cazın güçlü yorumcularını aynı sahnede buluşturan TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, dinleyicilerini büyüleyici bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Orkestranın şefliğini üstlenen Cem Tuncer’in yönetiminde gerçekleşecek olan konser, zengin repertuvarı ve yüksek enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Konseri; 8 Mayıs saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ Can Kiracı Orkestra şefliğini dünyaca ünlü İtalyan maestro Carlo Rizzari’nin üstlendiği konserde, genç ve yetenekli korno sanatçısı Can Kiracı solist olarak sahne alacak. Programın ilk bölümünde, romantik dönem repertuvarının önde gelen eserlerinden Reinhold Glière’in Si Bemol Majör Op.91 Korno Konçertosu seslendirilecek. Konserin ikinci yarısında ise klasik dönemin dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın Re Majör K.504 “Prag” Senfonisi izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 9 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. SONBAHARDA SON GÜLLER Yazarlığını ve yönetmenliğini Özen Yula’nın üstlendiği oyun, 1980 yılının çalkantılı günlerinde Gaziantep’in Ferah Saz’ında geçiyor. Beş kadın şarkıcının sahneye hazırlandığı sıradan bir gece, herkesin hayatında unutulmaz bir dönüm noktasına dönüşüyor. Rengârenk şarkılar, türküler ve geçmişin dokunaklı izleriyle dolu bu gece, izleyicilere hem nostalji hem de güçlü bir dramatik deneyim sunuyor. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan oyunda, Gözen Müftüoğlu, Ayça Güngör Aşık, Mehmet Emrah Hamşioğlu, Nazlı Uğurtaş, Eren Özyalçın, Rami Çakır, Merve Çağla Kuru, Damla Polat, Asena Hotamış, Muhammed Yıldız, Sercan Er gibi isimler yer alıyor. Sonbaharda Son Güller-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 10 Mayıs 15.00/20.00 ve 11 Mayıs 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ-ARP’IN NEFESİ

Türk Telekom Prime sponsorluğunda düzenlenen Kahve Konserleri, her hafta AKM'nin sıcak fuaye atmosferinde sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. "Arp'ın Nefesi" başlıklı bu özel konserde, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve ney sanatçısı Bilgin Canaz sahnede olacak. Kendi alanlarında uluslararası kariyere sahip iki virtüöz, arp ve neyin kadim tınılarıyla izleyiciyi büyülü, mistik bir müzik yolculuğuna çıkaracak. .png Konser programında; "Huzurun Kıyısında", "Gnossienne", "Hitit Suit", "Al Yazmalım" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi seçkin eserler yer alıyor. Bu eşsiz performans, klasik müzikten halk ezgilerine uzanan zengin bir repertuvar sunarak sanatseverlerin ruhuna dokunacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Arp'ın Nefesi; 10 Mayıs saat 11.00'de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye'de.

Festivalin açılış konserinde, ünlü Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, dünya çapında ün kazanmış konuk solistlerle aynı sahneyi paylaşacak. Güney Kore’den bariton Sung-Hwan Damien Park ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden bas Li Huanhong, gecede izleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Gala Konser’de ayrıca Devlet Opera ve Balesi’nin değerli solist sanatçıları Asude Karayavuz, Perihan Nayır Artan, Nazlı Deniz Süren, Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan sahne alacak. Konser programı, Verdi, Donizetti, Rossini, Bellini, Mascagni ve Puccini gibi opera tarihinin büyük bestecilerinden seçilen eserlerin en etkileyici aryaları, düetleri ve orkestral bölümlerinden oluşuyor. Gala Konser-İstanbul Devlet Opera ve Balesi-16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 10 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. AMADEUS Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’in eşsiz hikâyesi “Amadeus” AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye taşınıyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam eden “Amadeus”un başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaşıyor.

Amadeus; 11 Mayıs 2025 saat 15.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. AŞK BİTER Mİ? Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı “Aşk Biter mi?” Türk edebiyatının yapıtaşı olmuş pek çok şairin gerçek aşk hikayelerini anlatıyor. Öyküleri, şiirler ve şarkılarla sahneye taşıyan tiyatro oyunu 19 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tiyatroseverlerle buluşuyor. Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleriyle hesaplaşırken "Aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikâyelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi herkesin içine işlemiş, duygularına tercüman olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Etkileyici hikâyesinin yanı sıra Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor.

Aşk Biter Mi?; 11 Mayıs saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. MASAL YOLU Hayatta kötülük ve iyilik, aydınlık ve karanlık, korku ve cesaret iç içedir; biri olmadan diğerinin anlamı olmaz. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu Masal Yolu, bu zıtlıkların iç içe geçtiği masalsı bir dünyaya kapı aralıyor. Masal yolunda devler, ejderhalar, cadılar, periler, prensler ve prenseslerle karşılaşan kahramanlarımız, “Derin bir uykudan uyanmak nasıl mümkün?”, “Hasta bir kalp nasıl iyileşir?” gibi sorulara yanıt arıyor. Masalların sihriyle korkularını küçültüp kalplerini büyütmeye çalışan karakterler, seçimlerle dolu bir maceraya sürükleniyor. Gökçe Kurt Elitez’in hem uyarlayıp hem yönettiği oyunda; Gökçe Kurt Elitez, Ali Ertekin, Doruk Ordu ve Bahri Çakır rol alıyor. Seyircisini interaktif ve düşündürücü bir yolculuğa çıkaran Masal Yolu, çocuklara tiyatronun büyülü dünyasında unutulmaz bir deneyim sunuyor. Masal Yolu-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 11 Mayıs saat 11.00 ve 13.00’te AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de.

AKM PAZAR RESTİALLERİ DÜNYA VE BİZ CAZIN MİSTİK TUŞELERİ Besteci ve piyanist İlyas Mirzaev’in güçlü yorumuyla, ney ustası Ercan Irmak’ın derin ve içsel tınıları aynı sahnede buluşuyor. Bu özel konserde dinleyiciler, doğaçlama ve klasik dokunuşların iç içe geçtiği, ruhu besleyen eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediliyor. AKM Pazar Resitalleri Dünya ve Cazın Mistik Tuşeleri; 11 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. SAKLI KALANLAR SERGİSİ Asitane Vakfı tarafından hazırlanan Saklı Kalanlar Sergisi, Kahramanmaraş Afşin’de, kerpiç bir evin duvarları arasında bir bohça içinde saklanmış ve yıllar sonra bir tesadüf sonucu gün yüzüne çıkmış 40 kitabın izini sürüyor. Bu kitaplar, bir dönemin yasaklarına, yıkımlarına ve sessizliğine direnen, korunarak bugüne ulaşabilen nadir miraslardan sayılıyor. Sergi, yalnızca bu eserlerin hikâyesini değil, onları korumanın ve yeniden yaşatmanın sürecini de gözler önüne seriyor. Sergide; Duvarların arasında gizlenmiş bu kitapların konservasyon sürecine, uygulanan tekniklere ve özellikle kâğıdın restorasyondaki kullanımına dair tüm aşamaların yakından incelenebildiği bir yolculuk sunuluyor.

Sergi dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde; saklı kalan 40 kitabın hikâyesi ve kitapların sergilenmesi, ikinci bölümde Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi ve 40. kitabın uygulama süreçleri, üçüncü bölümde İstanbul Kağıt konservasyon sürecinin uygulanması ve el yapımı kağıttan yapılan sanat eserleri, dördüncü bölümde ise Ashab-ı Kehf /Yediuyurlar ile saklı kalan kitapların benzer hikâyesi sergileniyor. Saklı Kalanlar Sergisi; 26 Nisan – 9 Mayıs- AKM Çok Amaçlı Salon’da.