Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından birinci derecede sit alanı olarak tescillenen, Paleosen-Alt Eosen yaşlı kireç taşları içinde yarı yatay eğimli olarak gelişmiş, düden konumlu, yarı aktif fosil bir mağara olan ve bölgede 'saklı cennet' olarak bilinen Sarıkaya Mağarası, son dönemde yapılan yatırımlarla turizme kazandırıldı.