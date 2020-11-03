Bilgin, İstanbul ve Ankara'daki akrabalarıyla sonbaharın güzelliğini görmek için her sene bölgeye geldiklerine işaret ederek, "1000-1500 kilometre yol katediyoruz şu doğal güzelliği görmek için. Ağaçlardaki sonbaharın renk cümbüşünü görmek için geliyoruz. Keşke ekonomik gücümüz olsa da buradan hiç gitmesek. Buranın kıymetini herkesin bilmesi lazım. Buranın havası, suyu, insanları ve bu tabiat başka yerde yok" diye konuştu.