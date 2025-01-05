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        Haberler Bilgi Magazin Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

        Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

        NOW TV'de her pazar akşamı yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, izleyiciyi 1912'ye götürerek sırlar ve entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatıyor. Her bir karakterin farklı dinamiklerle şekillenen yaşamını konu alan dizi, hem tarihi dokusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Pazar gününün gelişiyle "Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:51
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        • 1

          Osmanlı’nın son dönemine ayna tutan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, çekim platosunda çıkan yangın ile gündeme geldi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama merak edilirken " Şakir Paşa Ailesi 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Şakir Paşa Ailesi hakkında merak edilenler...

        • 2

          ŞAKİR PAŞA YALISI YANGIN İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

          Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

          "Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz."

        • 3

          ŞAKİR PAŞA AİLESİ 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Şakir Paşa Ailesi 4. yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin bir süre daha yayınlanması beklenmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimize yer vereceğiz.

        • 4

          ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR 3. BÖLÜM ÖZETİ

          Cevat, hayalleri uğruna sorumluluklarını yerine getirmezken, Aniesi bu ilgisizlik karşısında giderek yalnızlaşır. Şakir Paşa’nın Cevat’a karşı daha da sertleşirken Aniesi’ye karşı yumuşuyor olması, İsmet Hanım’ı ikileme sokar. Ayşe, talibi çıkınca evlendiğinde babasından ve evinden ayrılacağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Sümbül’ün köşkün sakin düzenini bozacak adımları ise olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Büyüyen gerginlik ve derinleşen sırlar, aile içindeki dengeleri altüst etmeye hazırlanır.

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