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        Haberler Gündem Medya Şakir Paşa Ailesi dizisinde tedbir kararı kaldırıldı

        Şakir Paşa Ailesi dizisinde tedbir kararı kaldırıldı

        NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için aile mahkemeden tedbir kararı aldırmıştı. Dizinin yapım şirketi de karara karşı itirazda bulundu. İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan itirazda karar çıktı ve mahkeme tedbir kararının kaldırılmasını hükmetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:04
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        Şakir Paşa Ailesi için tedbir kararı kaldırıldı
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        NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için aile mahkemeden tedbir kararı aldırmıştı. Dizinin yapım şirketi de karara karşı İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme verdiği kararla tedbir kararını kaldırdı.

        Kararda, "Davalı Halikarnas Balıkçısı'nın torunları olduğunu, davalılar tarafından izinsiz bir şekilde çekilen çekilmekte olan ailenin (Mehmed Şakir Paşa-Cevad Şakir Kabaağaçlı'yı ana-merkez konu olarak işleyen) hayatını konu alan ve Mehmed Şakir Paşa-Cevad Şakir Kabaağaçlı'nın ailenin saygınlığına ve itibarına karşı saldırıya dönüşen Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayınlanan bölümlerine erişim engellenmesine ve tekrar yayınlarının durdurulmasına ve dizinin yeni bölümlerin çekimlerinin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına karar verilmesi gerektiğini talep etti" ifadeleri yer aldı.

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        Tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili mahkeme kararında şunlar denildi: "Davalıların beyanıyla dava konusu dizinin müvekkillerinin kişilik haklarına ve murislerinin hatırasına saldırı teşkil ettiğinin tespitine, durdurulmasına, önlenmesine, ortadan kaldırılmasına, bu kapsamda dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasının önlenmesine, yayınlanan bölümlerinin tüm mecralardaki yayınlarının kaldırılmasına, bu hususta erişim sağlayıcılar birliğine müzekkere yazılmasına, yayınlanan mecralar üzerinden ve tirajı en yüksek 3 gazetede yayınlanmak üzere davalılarca müvekkillerine ve aileye yönelik bir özür metni yayınlanmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin de müştereken ve müteselsilen tahsili davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir."

        "Davadan feragat, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307 maddesinde düzenlenmiş olup, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılabilir. Feragatin hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir. Feragat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Feragat hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir, kesin hüküm gibi kesin sonuç doğurur. HMK'nun 312. maddesi uyarınca, feragat eden taraf davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilir. Feragat ile uyuşmazlık sona erdiğinden, feragatten dönüş (rücu) olamayacağından feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur."

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