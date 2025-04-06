Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı
Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş'ın oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Son bölümün ardından Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü merak edenler Now TV yayın akışını kontrol ediyor. Peki Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı
- 1
Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünü bu akşam yayın akışında göremeyenler Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı
- 2
ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM YOK MU?
Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya yani 13 Nisan tarihinde yayınlanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar. Aniesi, Şakir Paşa’ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül’ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.
- 3
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Kızıl Goncalar
01:45 Şahane Hayatım
06:00 Kefaret
-