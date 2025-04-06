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        Haberler Bilgi Magazin Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı

        Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı

        Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş'ın oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Son bölümün ardından Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü merak edenler Now TV yayın akışını kontrol ediyor. Peki Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:27
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        • 1

          Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünü bu akşam yayın akışında göremeyenler Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı

        • 2

          ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM YOK MU?

          Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya yani 13 Nisan tarihinde yayınlanacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar. Aniesi, Şakir Paşa’ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül’ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.

        • 3

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13:00 Kızıl Goncalar

          16:00 Hudutsuz Sevda

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          22:45 Kızıl Goncalar

          01:45 Şahane Hayatım

          06:00 Kefaret

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