Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünü bu akşam yayın akışında göremeyenler Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Now TV tv yayın akışı