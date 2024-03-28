Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü? Sakıp Sabancı kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü? Sakıp Sabancı kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Dünyanın en büyük servet sahiplerinden biri olan Sakıp Sabancı’nın ölümünün üzerinden oldukça zaman geçti. Günümüzde hâlâ ünlü iş insanının hayatı yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Sabancı Holding eski yönetim kurulu başkanı olan Sakıp Sabancı ne zaman öldü? İşte detaylar…

SAKIP SABANCI KİMDİR?

“Sakıp Sabancı kimdir?” sorusunu soranlardansanız ünlü iş insanı hakkındaki bilgileri yazının devamında öğrenebilirsiniz. Sabancı Holding’in eski yönetim kurulu başkanı olan Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri Akçakaya Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Fakir bir çiftçi ailesinin oğlu olan Sabancı, eğitim hayatına ilk olarak Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda başlamıştır.

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SAKIP SABANCI HAYATI Lise eğitimi devam ederken defalarca zatürre hastalığına yakalandığı için okuluna devam edememiştir. Bu nedenle 1948 yılında istemese de eğitim hayatına son vermek zorunda kalmıştır. Sabancı’nın ilk işi Akbank’ta stajyer memurluk olmuştur. O dönemde 25 lira maaşla çalıştığı bu iş, hayatına çok şey katmıştır. Ardından buradan ayrılarak Bossa Un Fabrikası’na veznedar olarak girmiştir. Takvimler 1995 yılını gösterdiğinde fabrikanın ticaret müdürü olmuş ve ardından sırasıyla çiftlik ve Bossa Tekstil işletmesinde müdür olmuştur. 1966 yılında iplik ve polyester fabrikası olan SaSa’yı kuran Sabancı, yine aynı yılda babası Hacı Ömer Sabancı’yı kaybetmiştir. Babasının vefatından sonra kurulan Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı kendisi olmuştur. Aynı dönemde birçok yönetim kuruluna üyelik yapmaya da devam etmiştir. REKLAM 1974 yılında İzmit Köseköy’de LasSa fabrikasını, 1981’de ise Londra merkezli Ak International Bank’ı kurmuştur. Ayrıca Ak International Bank, Türk sermayesiyle yurt dışına açılan ilk bankadır. 1986 yılı olduğunda Sabancı, TÜSİAD’da yönetim başkanlığını da üstlenmiştir. 1987 ve 1990 yılları arasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı yapan Sakıp Sabancı, 1994 senesinde ToyotaSa fabrikasının açılışını yapmıştır. Takvimler 1997 yılını gösterdiğinde Danone ile ortaklık yapılarak DanoneSa kurulmuştur. Bunların yanı sıra Dupont, Bridgestone, Philip Morris, Carrefour ve Kraft Foods International gibi büyük markalarla ortaklılar da kurulmuştur. Bu ortaklıklar sayesinde Sabancı ismi tüm dünyaya tanıtılmıştır. SAKIP SABANCI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? İnsanların en çok merak ettiği konuların başında “Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü?” sorusu gelir. Tedavi süreci devam ederken hayata gözlerini yuman Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004 tarihinde öldüğünde 71 yaşındaydı.

SAKIP SABANCI NEDEN ÖLDÜ? Aklınızdan “Sakıp Sabancı neden öldü?” sorusu geçiyor olabilir. Sabancı, böbrek kanseri üzerine tedavi görmeye başladığı Amerikan Hastanesi’nde vefat etmiştir. Böbrek tümörü karaciğerine atlamıştır ve bu da Sabancı’nın ölümüne neden olmuştur. 10 Nisan 2004 tarihinde sabah 05.55 sularında kaybedilen Sakıp Sabancı’nın cenazesi, 12 Nisan’da Sabancı Center’da düzenlenen bir devlet töreniyle anma yapıldıktan sonra Zincirlikuyu Mazarlığı’nda defnedilmiştir. Cenazeye 100.000 kişi katılmıştır. REKLAM SAKIP SABANCI KİŞİSEL HAYATI Sakıp Sabancı, tüm yaşamını kültür, sanayi, yaşam ve eğitime adayan biri olmuştur. Türkiye’nin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasına katılması için büyük emek sarf eden Sabancı ayrıca; Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sabancı Üniversitesi gibi kuruluşlar ile bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Hayırsever ve yazar kişiliğiyle de bilinen Sabancı’nın yazmış olduğu birçok kitap vardır. Bu kitapları yazarken deneyimlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflemiştir. SAKIP SABANCI’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER 1979- Dünyanın başarılı iş adamlarına verilen Altın Merküri Ödülü

1987- Belçika Prensi’nin Atlı Köşk’te takdim ettiği Belçika Kraliyet Nişanı

1992- Japon hükûmeti tarafından verilen Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı

1997- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen Devlet Üstün Hizmet Madalyası

1997- İsviçre-Zürih'teki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından sunulan Avrupa Kristal Dünya Ödülü

1999- Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın takdim ettiği Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

1999- New York'taki FABSIT Vakfı tarafından takdim edilen Yılın İş Adamı Ödülü

2001- Fransız Hükûmeti tarafından sunulan Légion d'honneur Madalyası

GYTE tarafından verilen Türk Sanayiine Teknoloji ve Kalite Kazandıran İş Adamı Ödülü

SAKIP SABANCI’NIN YAZDIĞI KİTAPLAR 1985: Para Başarının Mükafatıdır

1986: İşte Hayatım

1988: Gönül Galerimden

1989: Rusya'dan Amerika'ya

1990: Ücret Pazarlığı mı? - Koyun Pazarlığı mı?

1991: Değişen ve Gelişen Türkiye

1993: Daha Fazla İş Daha Fazla Aş

1995: Doğu Anadolu Raporu

1998: Başarı Şimdi Aslanın Ağzında

2001: Hayat Bazen Tatlıdır

2002: Sakıpname

Bıraktığım Yerden Hayatım

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