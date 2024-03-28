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        Haberler Dış Yazar Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü? Sakıp Sabancı kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü? Sakıp Sabancı kimdir?

        Gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olan Sakıp Sabancı hakkındaki tüm detaylar araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, sıklıkla karşılaşılan bir isim olan Sakıp Sabancı'nın kim olduğunu ve hayatını merak ediyor. Peki Sakıp Sabancı kimdir? Serveti ne kadar, kaç yaşında? İşte Sakıp Sabancı'nın biyografisi, hayatı ve ölüm tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:39
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        Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü?
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        Dünyanın en büyük servet sahiplerinden biri olan Sakıp Sabancı’nın ölümünün üzerinden oldukça zaman geçti. Günümüzde hâlâ ünlü iş insanının hayatı yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Sabancı Holding eski yönetim kurulu başkanı olan Sakıp Sabancı ne zaman öldü? İşte detaylar…

        SAKIP SABANCI KİMDİR?

        Sakıp Sabancı kimdir?” sorusunu soranlardansanız ünlü iş insanı hakkındaki bilgileri yazının devamında öğrenebilirsiniz. Sabancı Holding’in eski yönetim kurulu başkanı olan Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri Akçakaya Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Fakir bir çiftçi ailesinin oğlu olan Sabancı, eğitim hayatına ilk olarak Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda başlamıştır.

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        SAKIP SABANCI HAYATI

        Lise eğitimi devam ederken defalarca zatürre hastalığına yakalandığı için okuluna devam edememiştir. Bu nedenle 1948 yılında istemese de eğitim hayatına son vermek zorunda kalmıştır. Sabancı’nın ilk işi Akbank’ta stajyer memurluk olmuştur. O dönemde 25 lira maaşla çalıştığı bu iş, hayatına çok şey katmıştır. Ardından buradan ayrılarak Bossa Un Fabrikası’na veznedar olarak girmiştir. Takvimler 1995 yılını gösterdiğinde fabrikanın ticaret müdürü olmuş ve ardından sırasıyla çiftlik ve Bossa Tekstil işletmesinde müdür olmuştur.

        1966 yılında iplik ve polyester fabrikası olan SaSa’yı kuran Sabancı, yine aynı yılda babası Hacı Ömer Sabancı’yı kaybetmiştir. Babasının vefatından sonra kurulan Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı kendisi olmuştur. Aynı dönemde birçok yönetim kuruluna üyelik yapmaya da devam etmiştir.

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        1974 yılında İzmit Köseköy’de LasSa fabrikasını, 1981’de ise Londra merkezli Ak International Bank’ı kurmuştur. Ayrıca Ak International Bank, Türk sermayesiyle yurt dışına açılan ilk bankadır. 1986 yılı olduğunda Sabancı, TÜSİAD’da yönetim başkanlığını da üstlenmiştir. 1987 ve 1990 yılları arasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı yapan Sakıp Sabancı, 1994 senesinde ToyotaSa fabrikasının açılışını yapmıştır. Takvimler 1997 yılını gösterdiğinde Danone ile ortaklık yapılarak DanoneSa kurulmuştur. Bunların yanı sıra Dupont, Bridgestone, Philip Morris, Carrefour ve Kraft Foods International gibi büyük markalarla ortaklılar da kurulmuştur. Bu ortaklıklar sayesinde Sabancı ismi tüm dünyaya tanıtılmıştır.

        SAKIP SABANCI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

        İnsanların en çok merak ettiği konuların başında “Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü?” sorusu gelir. Tedavi süreci devam ederken hayata gözlerini yuman Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004 tarihinde öldüğünde 71 yaşındaydı.

        SAKIP SABANCI NEDEN ÖLDÜ?

        Aklınızdan “Sakıp Sabancı neden öldü?” sorusu geçiyor olabilir. Sabancı, böbrek kanseri üzerine tedavi görmeye başladığı Amerikan Hastanesi’nde vefat etmiştir. Böbrek tümörü karaciğerine atlamıştır ve bu da Sabancı’nın ölümüne neden olmuştur. 10 Nisan 2004 tarihinde sabah 05.55 sularında kaybedilen Sakıp Sabancı’nın cenazesi, 12 Nisan’da Sabancı Center’da düzenlenen bir devlet töreniyle anma yapıldıktan sonra Zincirlikuyu Mazarlığı’nda defnedilmiştir. Cenazeye 100.000 kişi katılmıştır.

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        SAKIP SABANCI KİŞİSEL HAYATI

        Sakıp Sabancı, tüm yaşamını kültür, sanayi, yaşam ve eğitime adayan biri olmuştur. Türkiye’nin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasına katılması için büyük emek sarf eden Sabancı ayrıca; Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sabancı Üniversitesi gibi kuruluşlar ile bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Hayırsever ve yazar kişiliğiyle de bilinen Sabancı’nın yazmış olduğu birçok kitap vardır. Bu kitapları yazarken deneyimlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflemiştir.

        SAKIP SABANCI’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

        • 1979- Dünyanın başarılı iş adamlarına verilen Altın Merküri Ödülü
        • 1987- Belçika Prensi’nin Atlı Köşk’te takdim ettiği Belçika Kraliyet Nişanı
        • 1992- Japon hükûmeti tarafından verilen Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı
        • 1997- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen Devlet Üstün Hizmet Madalyası
        • 1997- İsviçre-Zürih'teki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından sunulan Avrupa Kristal Dünya Ödülü
        • 1999- Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın takdim ettiği Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
        • 1999- New York'taki FABSIT Vakfı tarafından takdim edilen Yılın İş Adamı Ödülü
        • 2001- Fransız Hükûmeti tarafından sunulan Légion d'honneur Madalyası
        • GYTE tarafından verilen Türk Sanayiine Teknoloji ve Kalite Kazandıran İş Adamı Ödülü

        SAKIP SABANCI’NIN YAZDIĞI KİTAPLAR

        • 1985: Para Başarının Mükafatıdır
        • 1986: İşte Hayatım
        • 1988: Gönül Galerimden
        • 1989: Rusya'dan Amerika'ya
        • 1990: Ücret Pazarlığı mı? - Koyun Pazarlığı mı?
        • 1991: Değişen ve Gelişen Türkiye
        • 1993: Daha Fazla İş Daha Fazla Aş
        • 1995: Doğu Anadolu Raporu
        • 1998: Başarı Şimdi Aslanın Ağzında
        • 2001: Hayat Bazen Tatlıdır
        • 2002: Sakıpname
        • Bıraktığım Yerden Hayatım
        • Her Şeyin Başı Sağlık
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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