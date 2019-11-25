TURİSTLERİ CEZBEDİYOR

Albayrak, gelecek yıldan da oldukça umutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Halfeti'nin önemli sembollerinden 'karagül'ün serasını yaptık ve ziyaretçilerin gezip görmesini sağladık. Normalde ekim ayı sonunda turizm sezonu bitmiş oluyordu ama havaların güzel geçmesi ziyaretçileri buraya getiriyor. Sonbaharda da turizm hareketliliği devam ediyor. 2013'te 'sakin şehir' ağına dahil edilen Halfeti, doğal güzelliğiyle, tarihiyle, kendine özgü karagülü ve mimarisiyle turistleri cezbediyor. Bu güzelliklerinden dolayı dizi yapımcılarının da ilgisini çekiyor, bazı diziler burada çekiliyor."