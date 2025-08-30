Sakaryaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yönetimin teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırdığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.