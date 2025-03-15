Sakaryaspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mendy Mamadou, Gael Kakuta, Ömer Şişmanoğlu, Emircan Altıntaş ve Emre Demir'in golleriyle farklı kazanan Sakaryaspor, puanını 39'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise haftayı -21 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Sakaryaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Mendy Mamadou, 41'de Gael Kakuta, 45+1'de Ömer Şişmanoğlu, 86'da Emircan Altıntaş ve 90. dakikada Emre Demir attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 39'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Kocaelispor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.