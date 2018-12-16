Edinilen bilgilere göre; Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi’nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana gelen olayda 43 yaşındaki Kadir S. ile 17 yaşında ki oğlu Burhan S., kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı baba ve oğlu Hendek Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı baba ve oğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktay'ın haberine göre, görgü tanıklarının ifadelerine göre; alkollü olduğu iddia edilen ve havaya ateş eden saldırgana baba ile oğlunun tepki gösterdiği; saldırganın baba ve oğluna 5 el ateş ettiği ve baba Kadir S.’nin oğlunu korumak için siper olduğu belirtilirken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.