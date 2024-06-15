Sakarya’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Sakarya'nın Karasu ve Ferizli ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sakarya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur dolu yağışına dönüştü.
Karasu ve Ferizli ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte olan vatandaşlar araçlarını üstü kapalı yerlere çekmeye çalışırken dışarıda olan vatandaşlar kapalı alanlara giderek doludan kaçtı.
Dolu nedeniyle iki ilçede bulunan yollar beyaza büründü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.