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        Haberler Gündem Sakarya Belediye başkan adayları kimlerdir? Sakarya Belediyesi hangi partide? Sakarya Belediye başkanı kimdir?

        Sakarya Belediye başkan adayları kimlerdir? Sakarya Belediyesi hangi partide? Sakarya Belediye başkanı kimdir?

        Sakarya Belediyesi hangi partide? Sakarya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sakarya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sakarya Belediyesini hangi parti kazandı ve Sakarya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sakarya yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:25
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        Sakarya Belediye başkan adayları kimlerdir? Sakarya Belediyesi hangi partide? Sakarya Belediye başkanı kimdir?
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        Sakarya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sakarya Belediye Başkanlığını 386700 alınan oy ve %65.04 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ekrem Yüce kazanmıştır.

        Sakarya Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 13

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Büyük Birlik Partisi 1

        Saadet Partisi 1

        Sakarya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        YUSUF ALEMDAR - AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AZİZE ÇEROĞLU - CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELÇUK KILIÇASLAN - İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ SARI - MEMLEKET Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BAHTİYAR BODUR - VATAN Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAŞKAŞ - BĞMSZ Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT TAKSİM - TKH Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELÇUK GEYVELİ - YENİDEN REFAH Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜDAVERDİ KERVANKIRAN - MİLLİYOL Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CİHAN KOLİP - ZP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ERDOĞAN - DEVA Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HARUN AYKUL - ANAP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATMA İP - DSP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FİRDEVS YILDIRIM - TKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER ABDULLAH AYHAN - SP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAYDAR BEYSÜLEN - HAKPAR Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KAZIM BİBİNOĞLU - SOL PARTİ Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DİLEK KAÇAR - TİP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ENGİN GÜLESER - DEM Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ATILGAN - EMEP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMET ERGEZEN - MP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CUMHUR ATAY - DP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı VEYSEL YAVUZ - HÜDAPAR Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EROL SAK - BTP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YASİN YAY - YTP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RAMAZAN KAP - HKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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