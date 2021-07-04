Sakarya Nehri'ndeki faciada kahreden görüntü!

DHA

Olay, dün meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek istedi. Nehre girip karşıya geçmek isteyen Henden, akıntıya kapıldı.

DHA'nın haberime göre, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve dalgıç polisler geldi. Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi.

Yağmur nedeniyle yükselen nehirde güçlükle arama yapıldı. Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ederken, gencin nehre girdiği anda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde nehirde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya giren Emirhan Henden’in yüzmeden önce kıyıdaki arkadaşlarına, “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin” dediği, daha sonra da yüzdüğü görüldü.