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İstanbul ve Sakarya Marmara Bölgesi’nde bulunan illlerimizdir. Yüz ölçümü, doğası ve etkinlik noktaları ile İstanbul’a göre küçük bir etki alanı bulunan Sakarya’dan İstanbul’a yapılacak seyahatin detayları ise kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Özellikle haftasonu kısa bir İstanbul turu yapmak isteyenler, Sakarya’dan İstanbul’a kullanılabilecek ulaşım seçeneklerini, km mesafesini, bu yolculuğun ne kadar süreseceğine dair araştırmalar yapar. İşte İstanbul ve Sakarya arasında yapılan ulaşım hakkında merak edilen tüm detaylar.

Sakarya İstanbul Arası Kaç Km?

İstanbul Türkiye’de kültürün e sanatın başkenti olarak tanımlanır. Bu şehre yılın her döeminde sayısız yerli ve yabancı turist gelir. İstanbul’a yakın olan şehirlerden de ziyaretçi akışı çok yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu şehirlerden biri ise Sakarya’dır. Sakarya tarihi dokuları, temiz bve yeşil havası ile küçük bir cennet olsa da farklı deneyim yaşamak isteyenler Sakarya’dan İstanbul’a keyifli bir yolculuk gerçekleştirmek ister. Sakarya’dan İstanbul’a gitmek isteyenlerin cevabını merak ettiği ilk konu ise km mesafesidir. Bu iki şehir arasındaki karayolu mesafesi oldukça azdır. 156 km olarak belirtilmektedir.

Sakarya İstanbul Arası Kaç Saat?

İstanbul ve Sakarya arasında gezi amaçlı ya da iş amaçlı farklı seyahatler gerçekleştirilebilir. Bu yüzden kişiler yola çıkmadan önce bu iki şehir arasında gidilecek yolun ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda araştırma yapmak ister. Sakarya ve İstanbul arasında 156 km’lik bir mesafe vardır. Bu mesafe 2 saat gibi bir süre içerisinde tamamlanabilir.

İstanbul Sakarya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve Sakarya arasında özel araçları ile kişiler günübirlik seyahatler gerçekleştirebilir. Bu yolculuklar kişinin kullandığı araca ve hız limitlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak 1,5 saat ile 2 saat arasında bu yolculuğun tamamlanması mümkündür.

İstanbul Sakarya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve Sakarya arasında konforlu ve uygun fiyatlı bir yolcuuk yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer ulaşım yöntemi ise otobüs yolculuğudur. Güvenilir otobüs firmaları ile rahat bir yolculuk yapılabilir. İstanbul ve Sakarya arasındaki otobüs yolculukları genel olarak 3 ila 3,5 saat arasında değişkenlik gösterir. Ancak hangi otobüs terminalinden bindiğiniz ulaşımın süresini etkileyebilir. Aynı zamanda otobüsle şehir içine gireceğiniz için eğer trafik saatine yakalanacağınız bir zaman diliminde otobüse bindiyseniz varış süreniz 3 saati fazlasıyla aşabilir. Bu yüzden İstanbul ve Sakarya arasında seyahat ettiğinizde bu detayları da göz aradı etmemelisiniz.

İstanbul Sakarya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Sakarya’dan İstanbul’a gitmek isteyenler bu yolculuğu uçakla gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini de merak ederler. Sakarya’da Cengiz Topel Havalimanı bulunur ancak 2 yıla yakın bir süredir bu havalimanında ticari uçuşlar yapılmadığı bilinmektedir. Bu yüzden kişiler Sakarya’dan İstanbul’a gelmek istediklerinde uçak yolculuğu seçeneğini kolaylıkla eleyebilirler. Bunun yanı sıra İstanbul’dan Sakarya’ya tren yolculuğu var mı sorusu da merak konusudur. Bu iki il arasında sadece özel araç ve otobüs yolculukları bulunur.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk