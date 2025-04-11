Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde, çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

BİRİ 4 DİĞERİ 3 YAŞINDAYDI

Yangında, yabancı uyruklu olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan anne D.K. (35) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba S.K. (38) ise sinir krizi geçirdi.