Sakarya'daki evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde beş katlı binanın zemin katında yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki İlim Bedir, evinde ölü bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 174. Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı bir binanın zemin katında yaşayan 68 yaşındaki İlim Bedir’den yaklaşık iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açması neticesinde içeriye giren sağlık ekiplerince Bedir, yatağında hareketsiz halde bulundu. İHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan incelemelerde 68 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.