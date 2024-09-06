Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da tabancayla başından vurulan kadın ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da tabancayla başından vurulan kadın ağır yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan 35 yaşındaki Sehle Gündüz ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 03:10 Güncelleme: 06.09.2024 - 03:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tabancayla başından vurulan kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, gece saatlerinde Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2'nci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz'ü başından tabancayla vurup kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz'ü ağır yaralı halde buldu. DHA'nın haberine göre; Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sehle Gündüz'ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #sakarya
        #adapazarı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Habertürk Anasayfa