Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da otel odasında ölüm

Sakarya'da bir kişi otelde ölü bulundu

Sakarya Serdivan'da 52 yaşındaki Şenol İ, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Şenol İ'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü

Giriş: 17.01.2023 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da otel odasında ölüm
Sakarya'da otel odasında ölüm
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu. Arabacıalanı Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Şenol İ'nin (52) uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden görevliler, müşteriyle odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi.

AA'nın haberine göre; telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Şenol İ'nin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, Şenol İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şenol İ'nin cesedi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Prof. Ortaylı: Türkiyeli değilim Türküm
Prof. Ortaylı: Türkiyeli değilim Türküm
Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Zelenskiy: Dnipro'da sivil can kaybı 30'a yükseldi
Zelenskiy: Dnipro'da sivil can kaybı 30'a yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.