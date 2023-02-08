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Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya Geyve'de bir süre önce evi terk eden karısı H.T ve erkek arkadaşı B.A'yı falçatayla yaralayan Enver Tuna, B.A'nın silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Giriş: 08.02.2023 - 06:47 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Falçatalı ve silahlı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan falçatalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 7 ay önce evi terk eden karısı H.T. ile erkek arkadaşı B.A'ya Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan ve ikiliye falçatayla saldıran Enver Tuna, B.A'nın silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Yaralanan eşi H.T. ile kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evi terk eden karısı H.T. ile erkek arkadaşı B.A'nın Geyve'de olduğunu öğrenen Enver Tuna, dün Ankara'dan ilçeye gelmişti. Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı ikiliye falçatayla saldıran E.T'ye silahla ateş eden B.A. olay yerinden kaçmıştı.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T. ve karısı H.T, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kısa süre sonra polise teslim olan yaralı B.A. ise Pamukova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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