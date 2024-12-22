Hafif ticari araç evin garajında alev aldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde garajda park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, bir otomobilde de hasar oluştu
Budaklar Mahallesi 5750 Sokak'ta K.Y'ye ait evin garajında park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, garajdaki otomobile de sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevlerin eve sıçramasını engelleyen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.