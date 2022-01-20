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Sakarya'da ısıtıcı faciası! İki kardeş alevler arasında kaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrik ısıtıcı faciaya neden oldu. İki katlı binanın ikinci katında ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Nehir ve Dursun Efe isimli kardeşler alevler arasında kaldı. Yangını fark eden anne çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi. Acı olayda, Nehir hayatını kaybetti. Kardeşi Dursun ile annesi hastaneye kaldırıldı

20.01.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı
Sakarya'da elektrikli ısıtıcı faciası!
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İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıktığı iddia edilen yangında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı yangında, anne ise dumandan etkilendi.

ISITICI YATAĞIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Acı olay, Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 341. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Eski isimli anne alt kattaki komşusuna indiği sırada elektrikli ısıtıcı, iki çocuğun yattığı yatağın üzerine devrildi.

Bu esnada evde bulunan Nehir (11) ve Dursun Efe (8) isimli kardeşler evde mahsur kaldı. Yangını fark eden anne çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi.

11 YAŞINDAKİ HEHİR KUTARILAMADI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 yaşındaki Nehir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 8 yaşındaki Dursun Efe ise, Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dumandan etkilenen annenin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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