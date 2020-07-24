Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.