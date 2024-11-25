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        Haberler Bilgi Gündem Sakarya'da bugün okul var mı, okul tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Sakarya'da okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?

        Sakarya'da bugün okullar tatil mi? Sakarya Valiliği açıklama yaptı mı?

        Türkiye birkaç gündür erken gelen kışın etkisinde. Birçok ilde aniden bastıran kar yağışı hem hayatı hem de eğitimi olumsuz etkiledi. Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarla, 34 şehirde eğitime ara verildi. Peki, 25 Kasım bugün Sakarya'da okul tatil mi, Sakarya Valiliği açıklama yaptı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:43
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        • 1

          Türkiye bu kez kış mevsimine erken girdi. Aralık ayına girmeden Türkiye'nin dört bir yanından kar ve sağanak yağış manzaralı gelmeye başladı. Olumsuz hava koşulları beraberinde örgün eğitimi de etkiledi ve birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi bugün Sakarya'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, Sakarya'da son durum....

        • 2

          25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Sakarya'da 25 Kasım Pazartesi bugün okullar tatil edildi.

          Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Akyazı Kaymakamlığı, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        • 3

          SAKARYA'DA 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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