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        Haberler Gündem Güncel Kar yağışı hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu düşüyor | Son dakika haberleri

        Kar yağışı hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu düşüyor

        İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 18 olarak ölçüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kentte alınan tedbirleri paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:04
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        Kar yağışı hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu düşüyor
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        İstanbul'da kent genelinde etkisini artıran kar yağışı trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

        AA'da yer alan habere göre megakentte öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde görülmeye başlanan kar yağışı, tüm ilçelerde etkisini artırdı.

        İMAMOĞLU, KENTTE ALINAN TEBDİRLERİ ANLATTI

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kentte alınan tedbirleri paylaştı:

        "Bütün yönetici ve çalışma arkadaşlarımın sunduğu raporla beraber 4140 kilometrelik sorumluk ağımızda 11.916 personelimiz görev başında olacak. Araç ve iş makinesi sayımız 3375 adet.

        Aynı zamanda solüsyon kullanılacak sahalar için de stoğumuzda yeterince var. Yine köy yolları için özel anlaşmayla kar küreme aparatları ile çalışacak olan 170 adet traktör var.

        Görevinin başında 53 adet vinç ve kurtarıcımız var yine metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinesi görev yapıyor olacak kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor. Zira şu anda erken başlayan mesai bitimi ile birlikte ya da özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğun daha erken başlamasıyla beraber bu saatlerde de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda.

        Ama şu an itibarıyla sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Ulaşım süreci bütün yollar açık bütün yoğun yağışın olduğu hatlarda ring şeklinde küreme ve diğer işlemleri yapan araçlarımız görevlerinin başında.

        Tabii bugün yine ev sizler bizim için önemli, evsizlere kış hizmetini arkadaşlarım etkin bir biçimde yapıyor ve tesislerimiz başta olmak üzere bir kısım anlaşmalı otellerde evsiz hemşerilerimiz misafir ediyoruz aynı zamanda gündelik ihtiyaçların sağlanması ihtiyaç olan dostlarımıza da kıyafet ve bunun gibi ihtiyaç kalemleri gibi destek sunulması barınma, ilaca varıncaya kadar hatta buralarda ailesine teslim ya da memleketine gönderme işlemleri de etkin biçimde sürdürülüyor."

        TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 18

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.

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