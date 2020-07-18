Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde oturan 4 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede Kovid-19 testleri pozitif çıkan bu kişiler, gözlem altına alındı.

Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 hanenin bulunduğu sokağı karantinaya almaya karar verdi.

Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.