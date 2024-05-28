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        Haberler Gündem Sakarya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Sakarya'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde motosiklet ağaca çarptı. Meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:31
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        Motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü
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        D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden Emirhan İ. (23) idaresindeki motosiklet, Eski Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurdu. Motosikletten savrulan sürücü, çöp konteynerine çarparak yola düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Emirhan İ, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza yerine gelen Emirhan İ'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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