DHA

Akyazı Topağaç Mahallesi'nde birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümü sonrasında mahallenin ortak kullandığı mera, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Mahallede dezenfeksiyon çalışması yapıldı. DHA'nın haberine göre; ölen hayvanlardan alınan örnekler hastalık tespiti için İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Yaşanan ölümler nedeniyle mahalledeki diğer hayvanlardan da örnek alınmaya başlandı.