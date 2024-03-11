Sahurda hangi dualar okunur? Sahur niyeti duası ve Türkçe anlamı
İslam dünyası Ramazan heyecanını yaşamaya devam ediyor. Sahur duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı Ramazan ayının gelişiyle birlikte merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler ve oruca niyet etmek için sahura kalkacaklar için Sahur duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamını haberimizde derledik. Peki sahurda okunacak dualar nelerdir ve oruca nasıl niyet edilir? İşte sahur duası ve Türkçe anlamı...
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İslam dünyasında özel bir anlamı olan Ramazan ayında iftar ve sahur duaları araştırmaları başladı. Sahur duası Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutmak için sahura kalkacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Merak edenler için sahur duası Arapça okunuşu ve sahur duası Türkçe anlamını haberimizde derledik. İşte sahur duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...
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SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Hz. Muhammed'in sahur duasının Arapça okunuşu şu şekildedir;
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."
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SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI
Sahur duası Türkçe anlamı:
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."
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SAHURUN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
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Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).