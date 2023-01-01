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İfadesi ortaya çıktı! Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş

Sahte doktor vakalarından sonra ortaya çıkan Ordu'daki sahte psikolog olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre hakkında soruşturma başlatılan E.E.'nin Altınordu ilçe kaymakamlığını ziyaret ettiği belirlendi. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi

Giriş: 01.01.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
İfadesi ortaya çıktı! Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş! -Güncel haberler
Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş
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DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan E.E.'nin (44) ilçe kaymakamlığını da ziyaret ettiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğrafları paylaşılan şüphelinin, polise verdiği ifadesinde seans düzenlemediğini, sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.´nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.´nin, `Bir Bilen Psikoloji´ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede işyerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı, şüphelinin diploması bulunmadığı belirlendi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Çağrıldığı İl Emniyet Müdürlüğü´nde ifade veren E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.

KAYMAKAMI ZİYARET ETMİŞ

Sahte psikolog olduğu ileri sürülen E.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. E.E.'nin, 4 Ekim 2018'de eski Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret ettiği belirlendi. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda "Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten´e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.'den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.

ESKİ VALİYİ DE ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü E.E.'nin, kurucusu olduğu öne sürülen Mutlu Yaşam Bilim Sanat Araştırma Derneği Başkanı unvanıyla eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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